Khéphren Thuram, la confirmation de l'été niçois

Vieira croit beaucoup en lui

Un an après la révélation Marcus Thuram en Bundesliga, son frère Khéphren semble vouloir obtenir le même statut en Ligue 1. Depuis le début de la saison, le joueur de l'OGC Nice a montré de très bonnes choses. Il a été titulaire lors des trois premières journées du championnat de France. Un moyen de reprendre la belle série où elle s'était arrêtée. Avant ce qui allait être la dernière journée de la saison 2019-2020, le joueur de 19 ans avait été titularisé six fois d'affilée.Depuis, c'est parce qu'il a énormément progressé que Khéphren Thuram a la confiance de Patrick Vieira. Sa montée en puissance a été récompensée par ce tout frais statut de titulaire.

« Il sera un joueur important dans le futur pour nous » disait Patrick Vieira à France Bleu Azur dès le printemps. Une prédiction qui s'est vérifiée dès les premières journées de la saison 2020-2021. Le joueur qui a été formé à Monaco n'a pas encore quitté le onze depuis la reprise. Grâce à l'arrivée de Morgan Schneiderlin durant l'été, le natif de Parme a retrouvé un rôle de milieu-relayeur, là où il a été formé. Ce retour à son poste de prédilection lui a permis de faire parler sa technique et ses très intéressantes projections vers l'avant. A Strasbourg lors de la deuxième journée, le jeune milieu de terrain avait été un des meilleurs niçois sur la pelouse.

Repositionné, Khéphren Thuram peut utiliser toute l'étendue de son talent

Avec son volume de jeu, l'international U19 est aussi bon pour se projeter vers l'avant que pour ratisser de nombreux ballons. Très actif, le joueur de 1,91m est puissant et se fait remarquer. C'est grâce à ces qualités qu'il avait pu dépanner dans un rôle de sentinelle l'an passé. C'est en continuant de les utiliser dans un rôle plus offensif cette année que Khéphren Thuram impressionne. Durant la préparation, il s'est même offert le loisir de marquer. Ce joueur box to box a une polyvalence qui pourrait lui permettre de s'installer encore plus solidement dans l'effectif niçois. Pour continuer sa progression, le joueur qui n'a pas encore 20 ans va pouvoir compter sur les conseils de son père et l'incroyable expérience de son entraîneur à son poste. Un entourage qui devrait lui permettre de faire rapidement parler de lui. Peut-être même plus que son frère.