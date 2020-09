Kevin Volland, l'attaquant qu'il fallait à Monaco ?

Volland un attaquant qui va marquer et faire marquer



120 - Kevin Volland 🇩🇪 est impliqué sur 120 buts en Bundesliga depuis ses débuts dans la compétition en 2012/13 (77 buts, 43 passes décisives), faisant partie des 5 joueurs à 40+ buts & 40+ assists dans ce championnat sur la période. Altruiste. @AS_Monaco https://t.co/Lund6iA3u5

Une expérience internationale qui va profiter aux jeunes monégasques

Depuis la fin du prêt d'Islam Slimani, l'AS Monaco cherchait un nouvel attaquant pour épauler Wissam Ben Yedder. Avec Kevin Volland, le club de la Principauté a peut-être trouvé la perle rare.Mais surtout un élément au style idéal pour aider l'équipe de Niko Kovac à retrouver son statut d'outsider de la Ligue 1.Le joueur aux dix sélections avec l'Allemagne est capable de travailler pour l'équipe notamment pour mettre Wissam Ben Yedder, le co-meilleur buteur de la dernière saison de Ligue 1 dans les meilleures dispositions. L'attaquant a beau rester sur trois saisons à plus de dix buts en Bundesliga, il est aussi efficace pour faire la différence et aider les autres à marquer.Suffisant pour que le natif de Marktoberdorf soit un des joueurs les plus décisifs de l'histoire récente de la Bundesliga.. Avec sa polyvalence et sa capacité à prendre la profondeur, le gaucher va pouvoir aider l'international français à briller. Mais Kevin Volland n'a pas été recruté que pour faire la différence offensivement.Travailleur et dévoué à son collectif, l'ancien joueur d'Hoffenheim et du Bayer Leverkusen va apporter de la présence physique. Il a notamment les capacités pour multiplier les efforts et se transformer en premier défenseur avec un pressing important pour gêner les relances adverses. Une qualité à ne pas négliger. Tout comme son expérience.L'attaquant a neuf saisons pleines en Bundesliga et trois campagnes européennes à son actif. Un vécu suffisant pour faire la différence sur le terrain comme en-dehors et peut-être même faire oublier Islam Slimani.