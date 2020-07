Kevin Mayer : « Mbappé ne battra jamais les vrais sprinteurs »

Dans le cadre d'un dossier sur Kylian Mbappé, France Football est allé interroger Kevin Mayer sur la technique de course du très véloce attaquant du PSG. Le décathlonien en a profité pour défier le footballeur sur 100 mètres , lui qui est disposé à aider le buteur à progresser en course. "Carrément ! Il faudrait d'ailleurs que l'on règle un truc... Tous les fans de foot passent leur temps à faire sans cesse des comparaisons. Il faudrait que l'on essaye, non ? Avant de défier les sprinteurs, il faudrait d'abord qu'un footballeur tente de battre un décathlonien. Un duel sur 100m, c'est clairement un défi que je lui lance, là ! (rires) ", a glissé Mayer dans FF.

Mayer lance un défi à Mbappé

Le recordman du monde du décathlon n'est pas certain de l’emporter pour autant. "Il faudrait essayer... Je ne dis pas forcément que Kylian ne va pas me battre ! Je dis qu'il ne battra jamais les vrais sprinteurs. Je pense qu'il en est loin. Après, s'il me prouve le contraire, tant mieux... (rires)». Mayer confie que le profil athlétique du natif de Bondy interpelle : "C'est quand même un sacré don, quand tu ne travailles pas ta foulée, de courir aussi bien. Ce qui m'impressionne, c'est quand il pose une accélération et la différence qu'il crée. Parfois, ça me donne envie de jouer au foot pour poser des accélérations comme ça au milieu de gens moins bons que moi (rires). Ça doit vraiment être plaisant pour lui de disposer d'autant de marge."