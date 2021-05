Kakuta, Lens a pris sa décision (officiel)

Promu en Ligue 1 cette saison, le RC Lens a notamment pu compter sur les services de Gaël Kakuta pour terminer à une belle septième place. Prêté par Amiens, l'homme de vingt-neuf ans a si bien travaillé que les Sang et Or ont décidé de le conserver définitivement en levant son option d'achat. Convoité par des clubs comme le Stade Rennais, l'international congolais va donc poursuivre l'aventure lensoise.

Le club nordiste indique ce mercredi que Gaël Kakuta est désormais engagé jusqu'en 2023. L'option d'achat avait été fixée à 5 millions d'euros par Amiens. Formé au RC Lens, avant de prendre la direction de Chelsea et de connaître une multitude de clubs (douze, en comptant ce retour au bercail), Kakuta va pouvoir se poser un peu et rester au sein d'un même club plus d'une saison.

Option levée pour 𝐆𝐚𝐞̈𝐥 𝐊𝐚𝐤𝐮𝐭𝐚, lensois jusqu'en 2⃣0⃣2⃣3⃣ !



"𝘙𝘦𝘷𝘦𝘯𝘪𝘳 𝘥𝘢𝘯𝘴 𝘮𝘰𝘯 𝘤𝘭𝘶𝘣 𝘥𝘦 𝘤𝘰𝘦𝘶𝘳 𝘦́𝘵𝘢𝘪𝘵 𝘭𝘦 𝘣𝘰𝘯 𝘤𝘩𝘰𝘪𝘹 !"#rclens #GuidésParNotreFierté



Cette année, il a inscrit onze buts et délivré cinq passes décisives.