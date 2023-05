Justice : Un ancien attaquant de l'OM condamné à six ans de prison

Une véritable descente aux enfers. C'est ce qu'a vécu Sergio Contreras Pardo plus connu sous son surnom Koke depuis sa retraite en 2015. Ancien attaquant âgé de 40 ans aujourd'hui, Koke vit une après carrière très délicate et il va passer les prochaines années de sa vie en prison. Ex-attaquant de l'Olympique de Marseille, ce dernier a été condamné à six ans de prison. Arrêté en novembre 2019 par la Guardia Civil alors qu’il était en possession de 1000 kilos de Haschich et de gros montants d’argent, l'ancien footballeur se trouvait derrière les barreaux depuis et il a été inculpé avec 17 autres personnes, reconnaissant son implication dans un réseau criminel à grande ampleur. Tous les membres de ce réseau criminel ont été condamnés à six ans de prison, comme rapporté par El Desmarque. Mais certains, accusés de crimes spécifiques sans faire partie de l’organisation, ont été condamnés à deux années de prison.

La descente aux enfers

Pour l'ancien attaquant, c'est donc une après carrière terrible. Ayant mis un terme à son aventure de joueur professionnel en 2015 après une dernière pige en Grèce à l'Aris Salonique, Koke aura connu de nombreuses expériences durant sa carrière de joueur. Passé par l'Espagne, la France, la Grèce, les États-Unis, l'Azerbaïdjan, l'Allemagne, la Bolivie ou encore l'Inde, il reste bien connu des supporters de l'OM où il a joué de 2004 à 2006. Il aura disputé 43 matches et inscrit 6 buts dans la cité phocéenne, remportant la Coupe Intertoto 2005 et étant finaliste de la Coupe UEFA 2004. Autant dire que les fans de l'OM préféreront se souvenir du joueur plutôt que de l'homme...