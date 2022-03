Justice : Trois ans de prison ferme requis contre Tony Vairelles

Depuis lundi, Tony Vairelles se trouve sur le banc des accusés à Nancy. L'affaire est centrée autour de la fusillade à la sortie de la discothèque "Les 4 as" à Essay-lès-Nancy, dans la nuit du 22 au 23 octobre 2011, qui laissa trois videurs blessés par balle. Initialement mis en examen pour tentative d’assassinat, Vairelles a pu bénéficier d'une requalification des faits et comparait pour "violences en réunion, avec préméditation et avec arme". Ce jeudi, le procureur François Pérain a requis trois ans de prison ferme contre Tony Vairelles, mais également contre son frère aîné, Fabrice.

"Les Vairelles avaient rendez-vous avec la vérité, ils l'ont raté"

Seuls six mois ont été requis contre les deux autres membres de la fratrie Vairelles, Giovan et Jimmy. Comme le relate L'Equipe, François Pérain n'a pas été convaincu par la défense des Vairelles. "Les Vairelles avaient rendez-vous avec la vérité, ils l'ont raté. Ils sont tellement enfermés dans leur mensonge qu'ils ne peuvent plus en sortir", a-t-il affirmé, estimant que les deux aînés étaient bien les tireurs. "Ce que disent les videurs n'est pas de la fantaisie", a-t-il ajouté. Les avocats, eux, doivent effectuer leurs plaidoiries ce jeudi.



Lundi, au premier jour du procès, Virginie Barbosa, l'avocate de la fratrie Vairelles, avait déploré un jugement "dans de telles conditions, dans un tel délai", rappelant que le procès s''ouvrait "dix ans et cinq mois" après les faits.