Juninho a coupé les ponts avec Aulas

Cette séparation est sans doute plus douloureuse que d'autres. Après avoir été un élément moteur des 7 titres consécutifs obtenus par l'OL sur le terrain entre 2002 et 2008, Juninho avait été intronisé en tant que directeur sportif en 2019 pour une aventure qui aura duré près de 3 saisons. En décembre dernier, fatigué par les différends entre les parties au club, le Brésilien a quitté son poste. "C’est mieux pour que le club prépare déjà la suite, et j’ai aussi besoin d’arrêter", disait-il afin de justifier sa sortie précipitée après ses collaborations avec Rudi Gardia puis Peter Bosz.

"Il ne répond pas" Ce départ a marqué le président Jean-Michel Aulas, qui s'est confié auprès du Progrès, ce lundi. "C’est comme un enfant qui vous quitte", a avoué le président de l'OL, qui a essayé d'établir un nouveau lien avec le Brésilien, sans succès. "J’ai tout fait, j’ai essayé de reprendre contact, pour Noël, pour le jour de l’An, pour son anniversaire (le 30 janvier). Mais il ne répond pas", a reconnu le dirigeant des Gones. Ancienne idole de Gerland, Juninho avait notamment eu des rapports très compliqués avec Rudi Garcia, qui lui avait reproché de prendre trop de place : "Qu'est-ce qui se passe ? Que cherche Juni, à prendre le poste ? Ce n'est pas possible de continuer comme ça. Je lui laisse les clés s'il les veut", avait-il indiqué à Vincent Ponsot (directeur général du football de l'OL, ndlr). Quelques jours plus tard, la réponse du Brésilien était arrivée sur OL TV : "Ma façon d’être a gêné Rudi. Il est vraiment froid, il n’a pas de sentiment", avait ainsi estimé la légende de l'OL.