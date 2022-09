Étincelant durant les premiers matches de la saison, Jonathan Clauss s’est un peu éteint depuis quelques rencontres. L’ancien lensois se montre moins percutant devant, et le rendement offensif de son équipe s’en ressent.

Clauss, le joueur le plus utilisé de Tudor

Dimanche, après le match nul contre Rennes (1-1), l’international français a été interrogé sur la baisse de régime qu'il connait. Il a confié qu’il n’était pas au mieux physiquement en ce moment en raison d’un calendrier surchargé. "Je n'ai pas l'habitude d'enchaîner tous les trois jours, il faut un temps d'adaptation (..) Il y a des choses qui ne se font pas en deux semaines, il va falloir patienter pour être prêt à jouer tous les trois jours", a-t-il déclaré. N’ayant jamais joué la Coupe d’Europe avant cette saison, l’ex-lensois n’est en effet pas habitué à un rythme aussi soutenu.

Clauss est le seul joueur à avoir été titulaire lors de l’ensemble des huit matches joués par l’OM depuis l’entame de l'exercice en cours. En terme de temps de jeu cumulé, il est également l’élément le plus utilisé par Igor Tudor. Il cumule 815 minutes, et c’est huit minutes de plus que son pendant sur le côté gauche Nuno Tavares.