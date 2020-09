Après un Clasico très mouvementé que d'aucuns qualifient de plus houleux de l'histoire, l'arbitre Jérôme Brisard, qui avait distribué 17 cartons, dont cinq rouges au Parc des Princes le 13 septembre dernier, a largement été pointé du doigt par les protagonistes, le public et les médias. L'arbitre, qui avait déclenché l'ire de Leonardo au terme du match, ne devrait plus officier au sein de l'enceinte francilienne avant longtemps. Après le Classique, Brisard avait enchaîné en Ligue 2 et la question est de savoir s'il retrouvera l'élite bientôt. Le journal L'Equipe est allé questionner une source qui connaît bien les questions d'arbitrage en France à ce sujet.

"Si le problème est lourd..."

"Quand un arbitre est mis en cause, la DTA y réfléchit à deux fois avant de le faire arbitrer à nouveau la même équipe. Tout dépend du degré de chahut qu’il a subi. Mais si le problème est lourd, il peut ne plus être affecté à un match de cette équipe pour le reste de la saison. Dans le cas de M. Brisard, on lui évitera peut-être simplement le contexte du Parc des Princes, mais pas forcément les matchs du PSG à l’extérieur". On peut affirmer que dans le contexte du Classique et de tout ce qui s'est déroulé en fin de rencontre, le "problème" peut en effet être qualifié d'assez lourd...