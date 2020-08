Jean-Philippe Krasso, une ascension express

Il y a un an, Jean-Philippe Krasso se préparait à jouer contre Croix, Mulhouse ou Saint-Quentin avec Epinal. C'était en National 2, au début d'une saison qui a tout changé pour lui. Une épopée en Coupe de France et un transfert plus tard, l'attaquant fait partie du groupe professionnel stéphanois qui joue en Ligue 1 chaque semaine. Une histoire comme on en fait plus. Mais qui n'effraye pas le principal intéressé. « On s’est aperçu avec la Coupe de France qu’il y a un écart, mais ce n’est pas insurmontable. Certains joueurs de niveaux inférieurs peuvent prétendre jouer au-dessus. Après, s’imposer, je ne sais pas, on verra bien. Chacun a sa chance. Moi, je prends la mienne. » a confié l'attaquant de Stuttgart à L'Est Républicain durant l'été.

Pendant la préparation stéphanoise, Krasso s'est illustré



Si le joueur de 23 ans n'a pas peur, son nouveau club n'a pas trop de pression non plus. En le recrutant gratuitement cet été, Saint Etienne a pris un pari mais peu de risques. Et il pourrait vite s'avérer payant. Après avoir marqué trois buts en trois matchs amicaux, l'athlétique gaucher postule sérieusement à une place dans le onze stéphanois. C'est le prochain défi qui attend le Franco-ivoirien. Le dernier d'une longue série qui lui a permis de signer un contrat de trois ans dans le Forez. Pour avoir l'opportunité de rejoindre les Verts, le joueur qui est passé par Chartres, le centre de formation de Lorient, Schiltigheim et Epinal a surmonté de nombreux obstacles. Des portes du professionnalisme qui se referment chez les Merlus à un repositionnement au milieu de terrain dans le club alsacien, il n'a jamais lâché. Depuis deux ans et son arrivée à Epinal, il était titulaire sur le front de l'attaque spinalienne. Un rôle important qui lui a permis de marquer régulièrement en National 2 mais surtout de s'illustrer dans le parcours du SAS en Coupe de France l'an passé. Dans cette compétition, il a marqué huit buts dont trois face à des clubs professionnels : deux contre Lille en huitième de finale, un au tour suivant face à Saint-Etienne. Un rendement qui a séduit Claude Puel.

« Je ne m’attendais pas à faire le grand saut »

Il y a un an, était-il possible de l'imaginer aussi haut durant l'été 2020 ? Pas tout à fait à en croire Ludovic Falk, l'ancien défenseur de Haguenau qui a plusieurs fois croisé sa route en National 2 ces dernières saisons. « Il a des qualités et il est encore jeune, on pouvait donc s'y attendre car il suffisait qu'il fasse une bonne saison pour se faire repérer mais en même temps, c'est très rare de voir un joueur passé directement de la N2 à la L1. ». « En début de saison, je ne m’attendais pas à faire le grand saut. Au fur et à mesure de la Coupe de France, des sollicitations sont arrivées, dont Saint-Etienne. Cela m’a paru évident de faire ce choix-là. » a-t-il expliqué à L'Est Républicain. Une opportunité qui lui a permis de jouer la finale de la Coupe de France contre le PSG quand ses anciens coéquipiers préparaient les échéances contre Belfort, Sedan ou Beauvais.