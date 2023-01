Jean-Michel Aulas revient sur la défaite et sur les évènements violents

Soirée à oublier pour l'Olympique Lyonnais. Sous les yeux de John Textor, les Gones n'ont pas pu faire mieux qu'une défaite face au RC Strasbourg (2-1) à l'occasion de la 19ème journée de Ligue 1. Une terrible opération pour Lyon, désormais bien loin des places qualificatives pour la Coupe d'Europe. En plus de cette désillusion, l'effectif lyonnais a fait face à une altercation musclée avant même le coup d'envoi lorsque quelques supporters s'en sont pris au bus transportant les joueurs. Une situation inacceptable, qui a fait réagir Jean-Michel Aulas.

Sur le match face à Strasbourg :

"Ce que je veux dire, c'est que le match est ce qu'il est mais c'est probablement l'un des meilleurs matchs depuis le début de saison. Sans réussite. Mais quand on arrive à avoir 28 tirs... on a retrouvé notre dynamisme, l'ensemble des fonctions les plus élémentaires qui permettent de remonter au classement. Malheureusement c'est vrai qu'on a fait des erreurs."

Sur les supporters

"Un sentiment de gâchis. Dans le bus, on a fait l'objet d'une attaque de nos supporters qui devaient rester non violent. On les avait vu ce matin avec John Textor. Les kops peuvent avoir un avis sur les joueurs. C'est leur droit. Mais qu'ils attaquent des dirigeants qui sont exemplaires. C'est moi qu'ils attaquent."

Sur les changements à venir

"Je voudrais que tout le monde prenne conscience que le club va se redresser. J'en prend la responsabilité. On va travailler avec John sur un certain nombre d'initiatives rapides sur le Mercato (...). Mais qu'on laisse tranquille Vincent Ponsot et Bruno Cheyrou. Il faut créer une étincelle qui va changer l'état d'esprit. On a identifié le mal. On y travaille. On va faire bouger les choses. Il va y avoir un move significatif avant la fin du mois de janvier." a ainsi déclaré JMA en zone mixte après la rencontre d'hier soir.