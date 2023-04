Jean-Michel Aulas défend le bilan de Laurent Blanc

Jean-Michel Aulas prend la parole. Sur les réseaux sociaux, le président de l’Olympique Lyonnais a publié un long message pour revenir sur les difficultés rencontrées par le club. « JMA » a notamment défendu le bilan de Laurent Blanc, arrivé en cours de saison pour remplacer Peter Bosz, limogé : « Quand je lis que Laurent Blanc et le mercato d’hiver n’auraient pas amélioré l’équipe, je découvre, non pas dans la presse, mais via des passionnés que l’Olympique Lyonnais est premier ex-aequo de la phase retour avec Paris et Reims, alors que nous étions 9e en phase aller. »

Aulas veut « construire sur ces bases avec Laurent et ses équipes »



Jean-Michel Aulas estime ainsi que l’ancien entraîneur du Paris Saint-Germain est l’homme idoine pour relancer la machine et construire un avenir meilleur : « L’analyse objective montre que cette donnée ne changera pas le visage de cette saison qui a si mal démarré, on peut cependant entrevoir un futur où il est possible de construire sur ces bases avec Laurent et ses équipes. »

Le président des Gones a également envoyé un petit tacle aux supporters, qui avaient décidé de boycotter la dernière rencontre face au Stade Rennais. Les joueurs avaient été copieusement sifflés par les fidèles du Groupama Stadium : « les joueurs le savent, nous en avons parlé, nous devons rester mobilisés pour la suite : match après match, cette fin de saison. Nous devons soutenir tous les joueurs qui ont envie de se battre pour retrouver les sommets et en particulier les plus jeunes, car c’est sous les encouragements qu’ils obtiendront les meilleurs résultats et non les sifflets dont sauront trop bien profiter les sirènes qui veulent les attirer dans leurs filets. »