Jean Lucas, la menace

Uma nova história Deus tem pra mim

Um novo tempo Deus tem pra mim

Tudo aquilo que perdido foi

Ouvirei de sua boca "te abençoarei!"

Que seja um ano abençoado.🙏🏽🙏🏽💨💨#eusouauniversal pic.twitter.com/MTQVJpfGYW

— Jean Lucas (@jeanlucas_08) January 12, 2021

Jean Lucas ne pourra donc pas affronter Lyon avec son nouveau club de Brest, où les Gones l'ont prêté le mois dernier. Preuve que l'OL craint toujours les qualités de son jeune milieu relayeur brésilien (22 ans), cédé sans option d'achat. L'intéressé s'est dit "triste" dans une interview accordée au Progrès : "J'ai envoyé un message à Juninho pour avoir une dérogation et disputer la rencontre, mais il m'a dit que ce n'était pas possible car ça faisait partie des conditions de mon prêt." Le genre de choses avec lesquelles on ne rigole pas à Lyon...A Brest, une des équipes qui enchante globalement le plus les observateurs de Ligue 1 cette saison, Jean Lucas a rapidement poussé Olivier Dall'Oglio à modifier son schéma du 4-4-2 vers le 4-3-3. Après trois entrées en jeu pour ses trois premiers matchs, l'ancien joueur du Flamengo puis Santos a depuis enchaîné"On l'avait déjà suivi cet été, on ne l'a jamais laissé de côté, on a continué, expliquait le directeur sportif Grégory Lorenzi lors de l'arrivée du joueur. On a discuté avec son agent et son club en décembre, l'opportunité s'est présentée. Il a cette capacité de jouer dans différents systèmes et à différentes places. Il est juste techniquement, il aime bien se projeter et frapper de loin."Dall'Oglio soulignait dans un premier temps ses petites largesses défensives, mais semble donc avoir été assez vite convaincu. Comme Lorenzi l'indiquait encore, "même si ce n'est pas un gros récupérateur, il sait aussi le faire". Tout en finissant par insister : "Sa principale qualité, c'est de garder les ballons dans les petits espaces et de les ressortir proprement, ça correspond à notre style." Malheureusement, il faudra déjà s'en priver pour un des plus grands tests de la saison, avec cette réception de l'Olympique Lyonnais.