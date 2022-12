Janvier, le mois du rebond pour Lyon ?

L'OL est bien loin de son objectif initial: retrouver la Ligue des champions qu'il n'a plus disputé depuis 2020 et qui lui est indispensable pour conserver son train de vie. Lyon accuse quinze points de retard sur Lens (2e) et dix sur Rennes (3e) et n'a plus de temps à perdre, même pour accrocher la Ligue Europa ou la Ligue Europa Conférence, qui seraient vus comme de bien maigres consolations. "La course pour les points est lancée dès mercredi. Nous avons eu du temps pour nous préparer, comme d'autres mais je pense que Lyon en avait plus besoin que certains", a estimé Laurent Blanc en conférence de presse lundi.

Si le champion du monde 1998 qui a succédé au Néerlandais Peter Bosz, limogé le 9 octobre, ne ménage pas ses joueurs, il a aussi placé ses dirigeants devant leurs responsabilités, comme après la défaite calamiteuse en match de préparation (2-1) contre Monza (1ère div. italienne) vendredi, puis en conférence de presse lundi. "Il y a un mercato qui va s'ouvrir. Je n'exige rien du tout. Je dis à mes propriétaires, mes dirigeants qui sont réceptifs, que si on veut atteindre les objectifs fixés, il faut améliorer le groupe, c'est tout. C'est fondamental pour récupérer une meilleure place que celle occupée actuellement", a-t-il martelé.

L'ancien entraîneur de Bordeaux et du Paris SG reconnaît "ne pas avoir encore discuté avec John Textor", le nouvel actionnaire majoritaire, annoncé à Lyon début janvier, mais les premiers effets de sa prise de contrôle devraient se faire sentir dès le mercato hivernal.

"Manque de caractère"

Une partie de l'augmentation de capital de 86 millions d'euros prévue doit d'ailleurs être consacrée au recrutement. Le 19 décembre, Jean-Michel Aulas, qui doit rester président exécutif durant trois ans, avait d'ailleurs confirmé que "l'OL, en fonction des besoins, allait participer au mercato avec les nouvelles possibilités (financières) intervenues plus tard que nous l'avions imaginé". "Il faut faire en sorte de prendre des joueurs qui ont la mentalité, la façon de jouer au football qui peuvent vous faire gagner du terrain et du temps. C'est une question de qualité dans l'état d'esprit, le niveau technique et l'expérience", a insisté Laurent Blanc.

Ainsi, cet été, les décideurs du club ont sous-estimé l'inexpérience de la ligne défensive où l'Allemand Jérôme Boateng (34 ans), supposé être un leader, est loin de ses meilleures années passées au Bayern Munich. "L'arrière droit a 19 ans, les défenseurs centraux 21 et 20 ans", a rappelé Blanc qui sera privé à Brest de Malo Gusto, blessé, dont le poste de latéral droit n'est pas doublé après le transfert de Léo Dubois à Galatasaray. "L'inexpérience, c'est un fait derrière lequel on ne se cache pas. Mais si on pouvait améliorer cela, ce serait pas mal. On y travaille depuis un certain temps", a assuré l'ancien sélectionneur des Bleus, en évoquant également "un manque de caractère". Les besoins sont ciblés mais bien recruter sera un passage obligé pour sauver la saison. "Nous avons un groupe de qualité, il faut y ajouter un peu ce qui nous manque", a-t-il conclu.