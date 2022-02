Ivo Grbic, la boulette coûte cher

Quand il ne s’en remet pas à l’indispensable Kylian Mbappé pour gagner des matches dans le temps additionnel, comme face à Rennes ou le Real, le PSG profite des énormes défaillances des adversaires. Ivo Grbic en fait encore des cauchemars. La prestation du gardien du Losc il y a 10 jours face aux Parisiens a coûté les trois premiers buts de son équipe au cours de ce match de la 23e journée de Ligue 1 (1-5). Jocelyn Gourvennec et son staff ont jugé que le gardien de but croate devait avoir du temps pour digérer tout cela. D’autres y ont vu une sanction. Leonardo Jardim a été titularisé la rencontre suivante à Montpellier (0-1, 24e j.) et le portier portugais a convaincu l’entraîneur lillois.

« Leo est revenu contre Montpellier, il a été très bon. On est dans une forme de continuité », a déclaré jeudi Gourvennec, cité par La Voix des Sports, lors d’un point presse à la veille de la réception du FC Metz en Championnat. Jardim endossera-t-il aussi le costume de dernier rempart contre Chelsea en Ligue des champions ? « On parlera de ça après Metz », a répondu Jocelyn Gourvennec.