Ismaël Traoré (Angers) premier buteur de la saison en Ligue 1

A jamais le premier. En ouvrant la marque pour Angers sur la pelouse de Dijon après 23 minutes de jeu ce samedi, Ismaël Traoré a ouvert le compteur but de la saison en Ligue 1. Après le poussif nul inaugural entre Bordeaux et Nantes (0-0), c'est donc un défenseur qui fait enfin parler la poudre. L'international ivoirien a fait mouche en reprenant avec sans froid et maîtrise une frappe de Sada Thioub repoussée par la base du montant dijonnais. Capitaine du SCO, le joueur de 34 ans n'avait plus marqué en Ligue 1 depuis le 20 octobre 2018, et un déplacement à Reims (1-1).



⏱ 23'

BUUUUUT !

Le poteau de Thioub... Et Capi Traoré qui a suivi et ouvre le score ! Le premier but de la saison 2020-2021 de @Ligue1UberEats est ⚫&⚪ ! #DFCOSCO 𝟬-𝟭 pic.twitter.com/UhAKbakixb

— Angers SCO (@AngersSCO) August 22, 2020