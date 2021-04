Islam Slimani : "Je me sens prêt au combat"

A 32 ans, Islam Slimani peut être fier du chemin accompli. Parti de loin, l'Algérien a connu une carrière particulièrement atypique. Sans réelle formation, il a tracé sa route de l'équipe de Cheraga (D3-D4 algérienne) jusqu'au sommet de l'Afrique au moment de remporter la CAN avec l'Algérie en 2019. Désormais à l'Olympique Lyonnais, l'attaquant est revenu sur son étonnante carrière.



Dans un entretien accordé ce dimanche à L’Équipe, Islam Slimani s'est ainsi confié sur ses premiers pas dans le football, sa relation avec son équipe nationale, et sa manière d'aborder son sport. "Quand j'avais 16-17 ans, je m'entraînais deux fois par semaine sur un demi ou un quart de terrain avec trois ou quatre équipes."



Et le Fennec de reconnaître que ses débuts ont été très difficiles, notamment à Belouizdad (D1) où il était "sans cesse critiqué par la plupart de la presse et par les supporters" malgré les buts marqués. A cette époque, Islam Slimani raconte qu'il ne gagnait que "50 € par mois et ils (le club) ne (le) payaient qu'une fois tous les cinq ou six mois".

"Plus tu me critiques, plus je suis fort"

Mais le Lyonnais a cru en son destin, avec un objectif majeur toujours en tête ; porter le maillot de l'Algérie : "C'est le rêve de tout Algérien. Chez nous, le foot c'est un truc de fou. (...) A chaque fois que je porte le maillot algérien, c'est comme si c'était la première fois, avec la même émotion." Quant à sa motivation, Islam Slimani a avoué la puiser dans les critiques : "Plus tu me critiques, plus je suis fort. (...) C'est au fond de moi. Je me sens prêt au combat." De quoi voir encore loin.