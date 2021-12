Incidents Paris FC-OL : La commission de discipline réunie dès lundi

Pas de temps à perdre. Trois jours après les sérieux incidents déclenchés en tribunes lors du 32e finale de Coupe de France arrêté définitivement à la pause entre le Paris FC et l'Olympique Lyonnais, la commission de discipline de la Ligue de football professionnel a décidé d'avancer sa réunion initialement prévue mardi, à ce lundi après-midi.



L'information est confirmée par RMC qui rappelle que le dossier va être placé en instruction. Depuis vendredi soir et les affrontements survenus entre Ultras lyonnais et d'autres individus (dont certains identifiés comme étant des Ultras du PSG), de nombreux éléments ont été rassemblés dans l'enquête ouverte par le Parquet de Paris.

Pas de décision immédiate

En attendant la réception du rapport de police, et pour connaître la nature des éventuelles sanctions que pourrait décider la commission, il faudra en revanche patienter quelques jours. Au moins jusqu'en fin de semaine indique le média.