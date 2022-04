Incidents OM - PAOK : L'UEFA rendra sa décision le 19 avril

Une décision avec un impact sur les conditions d'accès aux matchs ?



⏱ 90’ | #PAOKOM 0️⃣-1️⃣ │ #UECL



𝗘𝗡 𝗗𝗘𝗠𝗜-𝗙𝗜𝗡𝗔𝗟𝗘🔥 🏁



Nos Olympiens l'emportent 3️⃣-1️⃣ sur les deux rencontres et affronteront le @Feyenoord au prochain tour 🔵⚪️ pic.twitter.com/MQRgjDlMn7

— Olympique de Marseille (@OM_Officiel) April 14, 2022

Lucescu veut voir l'OM gagner la Ligue Europa Conférence

Jeudi soir, en s'imposant contre le PAOK Salonique (0-1 après le 2-1 de l'aller) le club phocéen a validé son billet pour les demi-finales de la Ligue Europa Conférence, où il affrontera le Feyenoord Rotterdam, les 28 avril et 5 mai prochains. Absents du match disputé en Grèce en raison d'une interdiction de déplacement, les supporters phocéens, comme ceux du PAOK, étaient présents le 7 avril à l'Orange Vélodrome. Lors de cette rencontre, de nombreux incidents s'étaient déroulés. Pour rappel, des affrontements entre supporters des deux clubs, en ville puis au stade avaient eu lieu. Des pétards et fumigènes avaient été lancés au-dessus des filets de sécurité de l'Orange Vélodrome ; tandis qu'une trentaine de policiers avaient été blessés et une douzaine de supporters interpellés.L'UEFA, elle, pourrait possiblement dévoiler des sanctions. Par le biais d'un communiqué, l'instance européenne a donné quelques détails sur le sujet. "À la suite de l’ouverture d’une procédure disciplinaire après le quart de finale aller de Ligue Europa Conférence entre l’Olympique de Marseille et le PAOK FC (2-1), joué le 7 avril 2022 en France,, peut-on lire. L'instance a également précisé que "cette décision pourrait potentiellement avoir un impact sur les conditions d’accès aux matches des supporters."Le coach du PAOK Salonique, Razvan Lucescu, avait lui tenu des propos très délicats après le match aller, invitant les supporters de l'OM à ne pas se rendre en Grèce. "", avait-il assuré. Si en raison de l'interdiction de déplacement, il n'y a pas eu de supporters de l'OM au stade de Toumba jeudi soir, le technicien a changé son fusil d'épaule, dans une certaine nuance tout de même. "Maintenant, je suis supporter de l’OM. Je veux qu’ils gagnent", a-t-il commenté concernant la compétition, puis de continuer :