Incidents OL-OM : Le communiqué de l'OL

Le club peste contre les fuites dans la presse



L’Olympique Lyonnais regrette la très lourde décision de la Commission de discipline concernant son président @JM_Aulas. Cette même décision suscite un certain nombre d’interrogations.https://t.co/7gAXy2NdZC

— Olympique Lyonnais (@OL) December 16, 2021

L'OM et Sampaoli, dans le viseur de l'OL

L'Olympique Lyonnais ne digère pas. Mercredi soir, en raison des propos tenus par Jean-Michel Aulas à l'encontre de Ruddy Buquet, arbitre du match OL-OM, le président du club rhodanien s'est vu infliger une sanction de la part de la Commission de Discipline de la LFP : dix matchs de suspension dont cinq avec sursis, de banc de touche, de vestiaire d'arbitres et de toutes fonctions officielles."Depuis le début de la procédure initiée après le match OL / OM, l’Olympique Lyonnais et Jean-Michel Aulas ont toujours souhaité que l’ensemble des dossiers soit étudié de manière objective sans se voir imputer des faits qui se sont produits dans d’autres stades., peut-on notamment lire dans le communiqué.L'OM et Jorge Sampaoli sont également ciblés dans le communiqué publié par l'OL. ". De même, la tentative de pression du directeur de la communication de l’Olympique de Marseille devant les portes de la LFP, alors que la commission jugeait le dossier OL / OM à l’intérieur, marque le franchissement d’un nouveau cap, sans précédent. L’Olympique Lyonnais espère que le football ne rentre pas dans une ère où ceux qui sont les plus agressifs et crient le plus fort peuvent obtenir gain de cause ou changer le destin d’un match de cette manière. Jean-Michel Aulas se réserve la possibilité de faire appel de cette décision à réception de la notification de celle-ci."