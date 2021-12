Incidents OL-OM : Aulas prend 5 matchs ferme de suspension

Ce mercredi soir, la sanction est tombée pour Jean-Michel Aulas. La commission de discipline de la LFP a infligé au président de l'Olympique Lyonnais une sanction de dix matchs de suspension dont cinq avec sursis, de banc de touche, de vestiaire d'arbitres et de toutes fonctions officielles. Le dirigeant est ainsi sanctionné de ses propos tenus à l'encontre de l'arbitre du match OL-OM, Ruddy Buquet. La rencontre avait été arrêtée après deux minutes et l'agression dont a été victime Dimitri Payet (un jet d'une bouteille d'eau).

10 matchs dont 5 fermes pour Aulas

D'après le rapport de l'arbitre, Jean-Michel Aulas avait tenu des propos très menaçants." Je tiens à préciser que M. Aulas, président de l'Olympique Lyonnais, a tenu les propos suivants au moment de quitter mon vestiaire : 'La compétition dépend de la LFP, vous de la FFF, je fais malheureusement partie du Comex (de la Fédération française) et ça ne va pas en rester là'", pouvait-on lire dans le document rédigé par Ruddy Buquet.



Par la suite, le président de l'OL avait pris la parole, dans les colonnes de L'Equipe. "L'arbitre le reconnaîtra, je ne lui ai jamais forcé la main pour reprendre le match, contrairement à ce qui a été dit à l'extérieur. Je n'étais même pas au début de la réunion, j'y suis allé dix minutes après parce qu'on m'a demandé d'y aller. Je savais que sinon on ferait tout de suite mon procès", a-t-il expliqué. Le communiqué officiel de la LFP précise que "la sanction prend effet le mardi 21 décembre 2021 à 0h00, en application de l’article 18 du règlement disciplinaire de la LFP."



Par ailleurs, d'autres sanctions sont tombées. Denis Bouanga (ASSE) a pris deux matchs de suspension suite à son geste d'humeur lors du match face au Stade de Reims ; tandis que les éléments du PSG, Kylian Mbappé et Marco Verratti, notamment, seront suspendus un match ferme suite à un troisième avertissement en dix matchs officiels.