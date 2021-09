Incidents Nice - OM : les sanctions sont tombées !

Le 22 août dernier, la rencontre opposant l'OGC Nice à l'Olympique de Marseille avait été arrêtée suite à de violents incidents survenus sur la pelouse de l'Allianz Riviera. Pour rappel, le match avait été arrêté à la 75ème minute de jeu, consécutivement à des jets de bouteille de la part des supporters niçois et un envahissement du terrain. Nice menait au score avant l'arrêt du match. Trois jours après l'arrêt du match, la commission de discipline de la LFP avait annoncé les premières sanctions, avec un huis clos à titre conservatoire pour le stade des Aiglons (face à Bordeaux, succès 4-0) ainsi qu'une suspension, à titre conservatoire, infligée à un adjoint de Jorge Sampaoli, Pablo Fernandez, qui avait frappé un supporter de Nice.

2 matchs de suspension fermes pour Alvaro, 1 match de suspension avec sursis pour Payet



Ce mercredi soir, la commission de discipline de la LFP a dévoilé les décisions les plus attendues, et notamment celle à propos du sort du match, en plus du comportement des supporters et de celui des acteurs. Le président de la commission de discipline de la LFP, Sébastien Deneux a pris la parole lors d'une visio-conférence. Ainsi, le match sera à rejouer sur un terrain neutre et à huis clos. L'OGC Nice a été sanctionné de 2 points de pénalité dont 1 avec sursis, en plus de 3 matchs à huis-clos total, dont le match OGC Nice – Olympique de Marseille. Au niveau des acteurs, Pablo Fernandez - le préparateur physique de l'OM - est suspendu de façon ferme jusqu'au 30 juin 2022. Alvaro Gonzalez, le défenseur de l'OM, a écopé de 2 matchs de suspension fermes, alors que Dimitri Payet a été sanctionné d'un match de suspension avec sursis.