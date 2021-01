Les messages d'Adil Rami sur les réseaux sociaux ne manquent généralement pas de piquant. Ayant observé les incidents survenus samedi du côté de la Commanderie, l'ancien joueur de l'Olympique de Marseille a donné son avis sur la situation. Pour lui, la direction du club phocéen est coupable de ce qui s'est passé.

Le message posté par Rami semble même aller dans le sens d'une volonté non-dite de la direction de l'OM d'en arriver là. "Bizzar !! Aucune protection, aucune anticipation, pour les messages étaient claires, sur toute la ville phocéenne... J'aime ce club et j'aime pas le voir comme ça mais... Les supporters sont pas cons et moi non plus.. Y'a un but de la part de la direction qui font un travail laborieux dans tout les sens du therme... Et qui à l'habitude de laisser ses joueurs ses cadres cooler, sombrer et qu'eux même les envoyent au feu. Ne vous faites pas voir. Je ne suis pas un mouton et je ne me fais pas manipuler (sic)".

Une dent contre la direction

Des propos qui rappellent qu'Adil Rami n'avait pas quitté l'Olympique de Marseille en bons termes avec la direction qui était déjà celle d'aujourd'hui. Après ce message, le joueur du Boavista Porto a du en envoyer un second indiquant : "J'insisterais jamais personne a agir avec violence... j'espère des jours meilleurs avec une nouvelle direction (sic)".