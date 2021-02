Incidents à La Commanderie: des supporters de l'OM en comparution immédiate

Dix-huit personnes ont passé la nuit de samedi à dimanche en garde à vue suite aux dégradations et aux violences commises dans l'après-midi au centre d'entrainement de l'OM à La Commanderie. Quatorze d'entre elles ont vu leur garde à vue prolongée dimanche soir. La police avait interpellé 25 personnes dans la soirée parmi les supporters. Sept policiers ont été légèrement blessés, et trois véhicules des forces de l'ordre ont été dégradés dans ces incidents qui ont entraîné le report du match OM-Rennes initialement prévu samedi à 21H00.

Les incidents avaient commencé dès le début d'après-midi, quand quelque 300 supporters rassemblés derrière une immense banderole "Cassez Vous" et portant des drapeaux "Dirigeants Dehors", se sont massés devant les grilles de La Commanderie et ont allumé pétards, feux d'artifice et fumigènes. Ils en ont lancé un grand nombre au-delà des murs d'enceinte et trois arbres plantés juste à l'entrée du centre ont fini calcinés. En passant par le côté droit du site, par des champs appartenant à une communauté religieuse, une partie de ces supporters sont ensuite entrés dans l'enceinte du centre "y compris dans le bâtiment du groupe professionnel", selon l'OM.

Selon les dirigeants, les dégradations dans les bâtiments s'élèvent à "plusieurs centaines de milliers d'euros". Le club a annoncé avoir porté plainte dès dimanche. Unie, la direction du club a assuré dimanche que "l'OM poursuivra sa route", selon les mots du propriétaire américain Frank McCourt, qui a comparé ces incidents à l'assaut du Capitole à Washington. Il a dénoncé les agissements de "groupuscules de voyous"

