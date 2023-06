Igor Tudor officialise son départ de l'OM

Clap de fin pour Igor Tudor et cette fois-ci, l'information provient du principal intéressé. Tudor, débarqué à l'Olympique de Marseille comme coach à l'été 2022, a officialisé devant les médias son départ au terme de la saison 2022-2023. Tandis que Marseille va affronter l'AC Ajaccio pour le compte de la 38e et dernière journée de Ligue 1 et que ce match comptera pour du beurre, le Croate vivra sa dernière sur le banc de l'équipe phocéenne. Ainsi, il a confirmé durant sa conférence de presse ce jeudi 1er juin qu'il quitterait l'OM au terme de la saison.

Pablo Longoria confirme le départ de Tudor

"Une conférence d'avant-match un peu particulière. On a accepté et respecté le souhait de notre coach de ne pas continuer l'aventure avec nous la saison prochaine. Je veux remercier Igor pour le bon travail qu'il a fait avec beaucoup de respect des deux côtés, beaucoup de discussions. On a analysé la saison et la suite, il a pris sa décision, on la respecte. Il a su mettre des valeurs dans ce groupe: le travail, la rigueur, l'ambition de donner le maximum. On est très content du travail qu'il a accompli", a dévoilé Pablo Longoria.

Le coach de l'OM va s'en aller du club marseillais avec une 3e place en Ligue 1 mais aussi des éliminations en phase de poules de la Ligue des Champions et en quart de finale de la Coupe de France. Malgré l'exploit d'éliminer le PSG en 8e de finale de la Vieille Dame, Tudor et ses joueurs ont ensuite été sorti par Annecy, pensionnaire de Ligue 2. L'ancien entraineur de l'Hellas Verone ne sera donc resté qu'une saison sur le banc de l'OM et Pablo Longoria va rapidement devoir chercher son remplaçant, lui qui avait nommé Tudor très rapidement après le départ de Jorge Sampaoli à l'été 2022. Décidément, la vie à l'OM n'est jamais un long fleuve tranquille.