Igor Tudor : « La pression, c’est forcément le PSG qui l’a »

Nuno Tavares et Igor Tudor se sont présentés en conférence de presse ce vendredi après-midi pour parler du choc entre l’OM et le PSG qui aura lieu dimanche soir au Stade Vélodrome. Cinq points séparent les deux équipes, actuellement installées aux deux premières places du championnat. Une victoire des Marseillais mettrait la pression sur le tenant du titre qui traverse une période délicate.

Dans son point presse, le coach croate a commencé par confirmer l’indisponibilité de Samuel Gigot, qui s’est entraîné à part. « (Chancel) Mbemba et (Samuel) Gigot ne seront pas là. Samuel n’a pas pu se remettre à temps. Défensivement, on va s’organiser au mieux. Kylian Mbappé est dangereux mais ce n’est pas le seul dans le camp d’en face. »

« Le PSG devrait gagner tous les week-ends »

Cette échéance, le successeur de Jorge Sampaoli l’abordera comme toutes les autres. « Notre façon de jouer laisse peu de place aux spéculations. On joue de la même façon qu’on gagne ou qu’on perde. Avec un football honnête, positif. Quand on rencontre une équipe avec un niveau plus élevé et qu’on réussit à performer, ça apporte de la conviction. On se concentre sur nous et sur ce qu’on veut faire. Avec tous les joueurs alignés par le PSG, Neymar, Marquinhos, Messi, Mbappé, Ruiz, Ramos, etc., il n’y a aucune équipe qui peut être favorite contre eux. La pression, il n’y a qu’eux qui peuvent l’avoir. Avec leur équipe, ils devraient gagner tous les week-ends. On est confiants à domicile, donc on y croit. On va lutter avec nos moyens. On veut faire un gros match. Mais ça dépendra aussi de l’adversaire. Chaque match est différent, ça se joue sur des détails. C’est un rendez-vous important mais pas déterminant puisqu’il reste beaucoup de points à distribuer jusqu’à la fin de la saison. »

S’attend-il à un PSG revanchard après sa défaite en Coupe de France ? « Oui mais je ne pense qu’à mon équipe. On a gagné ce match. Là, ce sera encore plus dur. Après cette défaite, ils vont avoir encore plus d’envie. Nous, on veut jouer notre jeu. Il y aura encore plus de tensions. »