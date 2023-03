Igor Tudor fait l'éloge d'Alexis Sanchez

Ce dimanche à 20h45, l’Olympique de Marseille reçoit le Racing Club de Strasbourg pour le compte de la 27e journée de Ligue 1. Face au 16e de Ligue 1, les Olympiens (2e) ont l’occasion de faire le trou sur leurs concurrents directs (Monaco et Lens). Pour cette rencontre, Marseille pourra compter sur son buteur Alexis Sanchez. Auteur de 9 réalisations en 23 matchs de Ligue 1, le Chilien est l’une des belles satisfactions de la saison phocéenne. En conférence de presse d’avant-match, l’entraîneur de l’OM, Igor Tudor a évoqué l’apport de l’ancien joueur de l’Inter Milan au groupe marseillais auprès de nos confrères du journal L'Équipe.

“C'est un exemple de professionnalisme”

“On a beaucoup parlé d'Alexis cette saison, surtout pour ses qualités footballistiques, un entraîneur veut des joueurs forts, et il est. Après, il a aussi des valeurs, qui sont aussi importantes que son talent, il arrive à la Commanderie trois heures avant le début de l'entraînement pour aller à la salle, c'est un exemple de professionnalisme. Il veut gagner les oppositions, il veut disputer tous les matches. Il me rappelle un peu le football d'autrefois. Le football d'aujourd'hui est plus superficiel, avec une facilité à atteindre les objectifs un peu trop prononcés, si je peux permettre cette remarque”