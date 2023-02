Igor Tudor agacé par le calendrier

Igor Tudor était en conférence de presse ce vendredi après-midi afin de préparer le match contre le Clermont Foot. Il est aussi revenu sur la victoire contre le Paris-Saint-Germain.

"Une symbiose avec le public"

Le coach croate est, en premier lieu, revenu sur la victoire contre le PSG mercredi soir. Il a aussi tiré la sonnette d'alarme concernant l'enchaînement des matchs :

"C'était l'un des meilleurs matchs qu'on ait faits. Il y avait aussi une symbiose avec le public, c'est quelque chose que j'ai ressenti peu de fois en tant que de coach, ça nous pousse à faire encore mieux. [...] Je ne comprends pas pourquoi on joue samedi et non pas dimanche. En six jours, ça va nous faire trois matchs joués. Je comprends que ça soit pour les télés, mais il faut respecter les joueurs, ce sont eux qui font le spectacle, qui courent et se blessent parfois"

"Les joueurs sont en forme"

Igor Tudor a précisé que ses joueurs sont en forme et qu'il ne fera pas tourner pour le match contre Clermont.

"Demain on aura la possibilité d'aligner l'équipe la plus forte, sans turnover. Il y aura cinq joueurs frais sur le banc pour rentrer. En ce moment, les joueurs sont en forme. Il ne faut pas penser qu'on est favori, ce concept de favori pour moi n'existe pas. C'est avant tout donner la meilleure version de soi-même, on doit se concentrer sur nous uniquement, j'essaye de l'inculquer à mes joueurs"

Tavares absent, Bailly de retour

S'il a précisé que Nuno Tavares sera bien absent et que deux o trois autres joueurs pourraient être laissé au repos après la grande débauche d'énergie de mercredi soir, il a aussi parlé du retour important d'Eric Bailly :

"Il sera dans le groupe. Il nous donne un plus, dans un secteur où les autres joueurs performent. Il lui faudra quelques matchs pour retrouver le rythme car seulement l'entrainement n'est pas suffisant"