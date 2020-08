Idriss Saadi, le revenant strasbourgeois

A 28 ans, Idriss Saadi pourrait enfin avoir une chance de s'imposer dans l'élite du football français. Depuis ses débuts professionnels à Saint-Etienne il y a dix ans, l'attaquant n'a dépassé le cap des 10 matchs de Ligue 1 en une saison qu'une seule fois. C'était en 2017-2018 lors de son arrivée à Strasbourg. Depuis, il a déçu, été blessé et prêté à l'étranger. Face à ces obstacles, le natif de Valence n'a jamais renoncé. Même si son expérience au Cercle Bruges l'an passé n'a pas été une réussite dans un championnat belge où il a marqué 14 buts avec Courtrai en 2016-2017, il est revenu en Alsace avec la volonté de s'y imposer. Dès l'hiver, il avait évoqué son état d'esprit à l'approche de la dernière année de son contrat strasbourgeois lors d'une interview accordée à Direct Racing. « Il me reste un an de contrat, et c’est clair qu’à 80% je veux rester. Si ça ne tenait qu’à moi je dirais 100% mais il y a pleins de choses qui entrent en jeu ». Aujourd'hui, cette force de caractère, mais aussi son niveau actuel, ont convaincu Thierry Laurey.



La dernière fois que Saadi a marqué en Ligue 1, c'était contre Nice en 2018



La préparation alsacienne a été perturbée par de nombreux cas de Covid-19. Dans un groupe remanié, Saadi a logiquement eu sa chance. Et il a su la saisir. Avec trois buts en quatre matchs amicaux, il a été le meilleur buteur de Strasbourg cet été. Une forme qui a séduit son entraîneur. « Je suis très content de le voir revenir à ce niveau. Il est passé par des moments difficiles, entre sa blessure au genou et son prêt à Bruges. Mais il a cravaché et n’a jamais rien lâché. Il marque depuis la reprise » disait l'entraîneur du Racing aux Dernières Nouvelles d'Alsace il y a quelques jours. Plus que des paroles, le coach de 56 ans a réintégré l'Algérien dans le groupe qui a participé à la première journée de Ligue 1.

Rentré en jeu à la fin du match contre Lorient le week-end passé, Saadi n'a pas su éviter la défaite des siens. Mais le plus dur avait été accompli dans un autre domaine : trouver du temps de jeu avec le Racing. Ce samedi, il peut espérer enchaîner un deuxième match consécutif de Ligue 1 pour la première fois depuis plus de deux ans. A l'époque, il avait notamment marqué contre … Nice. A ce jour, c'est encore le dernier but du numéro 9 strasbourgeois dans le championnat de France. Depuis cette réalisation importante dans la course au maintien, les Alsaciens avaient tenu les Aiglons en échec (1-1), il n'a plus été titulaire sous le maillot du RCSA. Une longue traversée du désert qui pourrait toucher à sa fin cette saison. Enfin laissé tranquille par son corps, l'international algérien peut profiter de la blessure de Lebo Mothiba pour être encore plus sollicité que prévu. Une aubaine ! Pour s'imposer en Ligue 1, il faut parfois de la réussite et Idriss Saadi semble enfin en avoir.