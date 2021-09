PSG - Ibrahimovic met en garde Messi !

Cela fait six ans que Zlatan Ibrahimovic n’évolue plus au Paris SG. Depuis, le Suédois a évolué dans trois clubs différents (Manchester United, LA Galaxy et l’AC Milan). Mais, l’intéressé reste très attaché à l’équipe francilienne, où il avait réussi à battre le record de buts inscrits. Et, surtout, il tient à l’héritage qu’il a laissé dans la capitale française.

Ibrahimovic tient à sa devise

En quittant les lieux, Ibrahimovic avait déclaré qu’il part comme une légende après être arrivé comme un roi. Ce statut risque cependant de lui être chipé par Lionel Messi, la nouvelle star des vice-champions de France. Malgré son âge avancé, la Pulga ayant le profil idéal pour devenir la nouvelle icône de ce club et marquer son histoire comme personne d’autre ne l’a fait auparavant.

Ibrahimovic ne conteste pas le fait que Messi soit un joueur de grande classe. Cependant, il ne le voit pas effacer sa trace. Il lui a même adressé un message personnel. « Chacun a sa propre histoire, j’ai la mienne avec le PSG. Maintenant, il est temps que quelqu’un d’autre laisse sa devise inscrite dans la pierre. J’ai écrit la mienne : « Je suis arrivé comme un roi, je suis reparti comme une légende. Personne ne pourra la récupérer, il faudra qu’ils en trouvent une autre ». A Messi de trouver l’inspiration.

