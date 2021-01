Hwang, l'attaquant à l'efficacité calme

Avant de se mesurer à Lyon ce vendredi, Bordeaux reste sur une série de trois victoires consécutives en Ligue 1. Pour les Girondins, c'est une première depuis mai 2018. Et pour y arriver, ils ont pu compter sur la réussite de Ui-Jo Hwang. Il a déjà été impliqué sur quatre buts en 2021. Le Coréen reste notamment sur un doublé contre Angers : le premier depuis son arrivée en Europe. En deux ans, l'ancien du Gamba Osaka a été utilisé sur tous les postes du secteur offensif sans réussir à enchaîner. Mais depuis quelques semaines, la donne a changé. Utilisé dans un rôle de véritable numéro 9 comme en équipe nationale, il a retrouvé le poste qui lui avait permis d'être nommé dans l'équipe-type du championnat japonnais en 2018.

Jean-Louis Gasset l'a installé à la pointe de l'attaque du club au scapulaire et sa métamorphose est saisissante. Toujours prêt à faire les efforts pour le collectif, celui qui arrive enfin à être décisif a affiché un visage ambitieux en conférence de presse ce jeudi. « Je me suis fixé de franchir la barre des 10 buts. Je sais que ce ne sera pas facile mais je vais essayer, je vais tout faire pour » a affirmé le joueur de 28 ans. Avec cinq buts, il a déjà fait la moitié du chemin. Il est surtout sur le point de boucler la saison la plus prolifique de sa carrière européenne.

« C’est le joueur idéal pour un entraîneur »



Ce bilan chiffré lui permet de faire l'unanimité. Mais son attitude sur le terrain lui avait déjà offert la confiance de Jean-Louis Gasset. L'entraîneur bordelais a tenu des propos élogieux à l'attention de son buteur. « Je suis content pour lui. Même quand il passe sur un côté, il ne rechigne pas, il contre, il court, il vient se replacer. Et quand il est dans l’axe, il décroche pour mettre l’équipe face au jeu, il donne de la profondeur quand il faut. C’est le joueur idéal pour un entraîneur. »

Hwang a plus marqué que Briand, Maja et De Préville réunis



L'investissement de Ui-Jo Hwang se traduit aujourd'hui en efficacité devant le but adverse. Meilleur buteur de son équipe, il a marqué plus de buts que Jimmy Briand, Josh Maja et Nicolas De Préville réunis. Alors qu'il n'y avait déjà plus de doutes quant à sa capacité à user les défenseurs adverses avec ses courses à répétition et son pressing, voilà que le natif de Seongnam parvient désormais à profiter de son style de jeu pour punir l'adversaire. Sans faire de bruit, il s'est affirmé comme le leader du secteur offensif bordelais en portant les Girondins jusqu'à la septième place du classement de Ligue 1.