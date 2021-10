Hatem Ben Arfa se paie l’OM

Pour la première fois depuis 2017, l’OM ne s’est pas incliné dans son fief du Vélodrome face au PSG. Les Olympiens ont partagé les points avec leurs rivaux historiques (0-0), dimanche soir. Cela dit, ce résultat laisse des regrets car il y avait de la place pour faire mieux. Un certain Hatem Ben Arfa estime que la bande à Sampaoli s’est montrée très timorée.

« L’OM a renié son état d’esprit »

Analysant le match pour le compte de L’Equipe, HBA s’est dit déçu par ce qu’ont proposé les Marseillais. « L'OM a abordé ce match davantage en mode victime que conquérant, a-t-il noté. Et même à onze dix, ils n’étaient pas davantage conquérants. D’accord, ils ont eu des opportunités mais on ne sentait pas un danger véritable, à part sur la reprise de De La Fuente (77e). Oui, je trouve que l’OM a manqué son match. D’habitude, les matches de l’OM sont beaux à voir. Pas ce soir ».

Celui qui a porté les couleurs de l’équipe phocéenne entre 2008 et 2010 est même allé plus loin dans son jugement en soulignant en indiquant que Marseille s’est renié durant ce Classique. « Marseille était trop timoré, a-t-il poursuivi. On a l’impression qu’il a subi le match, qu’il était en mode « on ne laisse pas d’espace, on sait que c’est Paris ». Marseille n’a pas pris son destin en main. D’habitude, on ne peut pas respirer quand on joue contre cette équipe ».