Guinée : Guirassy convoqué pour l’Afrique du Sud et la Zambie

Maintenu au poste de sélectionneur de la Guinée pour les deux prochains matchs, Kaba Diawara a dévoilé son groupe pour affronter l'Afrique du Sud et la Zambie en amical. La principale nouveauté est la présence de Sehrou Guirassy. Longtemps convoité, l'attaquant de Rennes aurait finalement dit oui au Syli. Le reste de l'effectif comporte la plupart des joueurs présent à la CAN 2021, avec en plus le retour du banni François Kamano en attaque, et les (ré)apparitions des défenseurs Oumar Sylla et Antoine Conte, ancien international U20 tricolore, du milieu de terrain Seydouba Cissé et de l'attaquant Alkhaly Cissé.



Le sélectionneur 𝗞𝗮𝗯𝗮 𝗗𝗶𝗮𝘄𝗮𝗿𝗮 appelle 𝟮𝟯 𝗷𝗼𝘂𝗲𝘂𝗿𝘀 pour les matchs amicaux du mois de mars 2022.

𝗦𝗲𝗵𝗿𝗼𝘂 𝗚𝘂𝗶𝗿𝗮𝘀𝘀𝘆, 𝗢𝘂𝗺𝗮𝗿 𝗦𝘆𝗹𝗹𝗮, 𝗔𝗹𝗸𝗵𝗮𝗹𝘆 𝗖𝗶𝘀𝘀𝗲́, 𝗦𝗲𝘆𝗱𝗼𝘂𝗯𝗮 𝗖𝗶𝘀𝘀𝗲́ et 𝗔𝗻𝘁𝗼𝗶𝗻𝗲 𝗖𝗼𝗻𝘁𝗲́ intègrent le groupe. pic.twitter.com/ih7zJkt1mE

Huitième de finaliste au Cameroun, la Guinée joue l'Afrique du Sud le 25 mars à Courtrai (Belgique)avant d'affronter la Zambie le 29 en banlieue parisienne.