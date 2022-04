Guerre en Ukraine : Le Dynamo Kiev désire jouer face au PSG afin de lever des fonds

Un programme ciblé, le PSG tempère l'annonce



«Динамо» проведе серію благодійних матчів під гаслом: «Матч за Мир! Зупинимо Війну!»

Завдяки підтримці керівництва нашої держави, «Динамо»тілює міжнародну благодійну місію – серію товариських ігор із топ-клубами Європи: https://t.co/ZAPKsf4M4M pic.twitter.com/64hJ9NmQpd



— FC Dynamo Kyiv (@DynamoKyiv) April 1, 2022

Le but de ces matchs est d'informer la communauté internationale sur la terrible guerre en Ukraine et de récolter des fonds pour soutenir les Ukrainiens qui ont souffert de la guerre avec l'agresseur russe", indiqué le communiqué. Contacté par l'AFP, le PSG a nuancé l'annonce effectuée par le Dynamo en affirmant que ce n'était "pas encore fait".

. Alors que le championnat d'Ukraine n'a pas repris après la trêve hivernale, à cause de l'invasion du pays par la Russie, le Dynamo Kiev (qui a recommencé à s'entraîner dans la région de Lviv) a annoncé qu'il allait de nouveau jouer. Et le calibre des adversaires sera plutôt haut, à en croire les informations divulguées sur le site internet du club 16 fois champion d'Ukraine. En effet, une série de matchs amicaux va être organisée entre avril et juin avec l'objectif de lever des fonds pour le pays."Grâce au soutien des dirigeants de notre État, le Dynamo va mener une mission caritative internationale: une série de matchs amicaux avec les meilleurs clubs d'Europe", précise le communiqué officiel du Dynamo Kiev.. "Tous ces matchs avec la participation des champions ukrainiens se dérouleront sous le slogan 'Un match pour la paix! Arrêtez la guerre!' ", peut-on également lire.