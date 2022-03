Guerre en Ukraine : La LFP suspend la diffusion de la Ligue 1 en Russie

Les stades de Ligue 1 et Ligue 2 vont soutenir l'Ukraine ce week-end

Depuis l'envahissement de l'Ukraine par la Russie, les sanctions pleuvent à l'encontre du football russe et l'ensemble du pays.La Fédération russe ayant expliqué jeudi qu'elle allait saisir le le Tribunal arbitral du sport (TAS) afin d'être réintégrée dans la compétition. "La RFU estime que la FIFA et l'UEFA n'avaient pas de base légale pour décider du retrait des équipes russes", a-t-elle notamment expliqué.Ce vendredi soir, c'est au tour de la LFP de sanctionner la Russie, même si le motif n'est pas précisé explicitement. Par le biais d'un communiqué bref, la Ligue a annoncé sa décision de suspendre la diffusion de la Ligue 1 dans le pays entré en guerre contre l'Ukraine., peut-on lire.Cette décision intervient alors que la Premier League, elle, pourrait suspendre ou résilier son contrat de diffusion en Russie. Le directeur général, Richard Masters, s'est exprimé lors d'un forum consacré au football organisé par le Financial Times, jeudi. "n. N(les contrats), a-t-il assuré dans des propos retranscrits par L'Equipe. Les clubs de Premier League vont montrer leur soutien au peuple ukrainien lors des matchs de ce week-end.