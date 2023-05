Guendouzi revient sur son faible temps de jeu avec l’OM !

Mattéo Guendouzi vit une fin de saison frustrante. Excellent l’an passé et cadre d’Igor Tudor en début de saison, l’international français a fait les frais du mercato hivernal amorcé par l’Olympique de Marseille. Relégué sur le banc avec l’arrivée de Ruslan Malinovsky, l’ancien d’Arsenal doit se contenter d’entrer en jeu en fin de rencontre, comme les des deux derniers matchs face à Auxerre et Lens. Une situation frustrante pour l’intéressé, comme il l’a confirmé en conférence de presse avant le choc entre l’OM et Angers.

« Je reste avec mes valeurs et droit dans mes bottes »

« Je ne réclame absolument rien du tout. J'ai un contrat. Tout ce que je fais, c'est pour l'OM. J'ai toujours fait face à mes responsabilités. Je ferai toujours tout pour l'équipe, pour le club. Certes, ce n'est pas facile d'être sur le banc, car je suis un compétiteur. Sur le banc, tu te sens un peu impuissant. Mais quand on fait appel à moi, je peux apporter, je suis une plus-value pour l'équipe. Mais si je suis titulaire ou amené à rentrer, je donnerai tout pour aider l'équipe à accomplir l'objectif. Je ne demande rien du tout, je reste avec mes valeurs et droit dans mes bottes »