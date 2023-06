Guendouzi évoque son futur, deux cadors de Serie A sur le coup

Mattéo Guendouzi va devoir faire un choix fort cet été. L’international français suscite l’intérêt de nombreuses écuries en Europe et pourrait changer d’air, après avoir déjà été proche de quitter l’Olympique de Marseille lors du dernier mercato hivernal. Selon les informations de Téléfoot, plusieurs grandes équipes italiennes aimeraient se l’offrir, à commencer par l’Inter Milan et la Juventus. Des noms prestigieux, alors qu’un retour en Premier League est également évoqué, Newcastle et Aston Villa restant à l’affût.

Guendouzi attend le nom de son entraîneur pour prendre une décision

En attendant, le joueur préfère attendre de connaître l’identité du prochain entraîneur pour décider de son avenir : « il va y avoir des discussions avec la direction, et avec le nouveau coach qui va arriver. Il faut savoir aussi quels besoins lui aura, si le style de jeu me correspond. On pèsera le pour et le contre, et on prendra une décision tous ensemble. En tout cas, les dirigeants ont une grande confiance en moi. »