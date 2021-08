Gourvennec, l'hommage à Galtier

Un début rêvé. Pour son premier match officiel à la tête de Lille, ce dimanche en finale du Trophée des champions face à Paris (1-0), Jocelyn Gourvennec a ajouté une ligne de plus à son palmarès. Vainqueur de la Coupe de France en 2014 avec Guingamp, le technicien breton a démarré de la meilleure des manières son aventure dans le Nord, lui qui a été accueilli plutôt fraîchement par les supporters lillois, il y a un peu moins d’un mois. Dans ce cadre, pas question de pinailler sur cette deuxième période durant laquelle ses joueurs ont plié… sans jamais rompre.

"Le Losc a une identité bien particulière"

« Quand on joue un trophée, ce qui compte, c'est le titre. On a souffert en seconde période parce qu'il y avait une qualité technique élevée en face de nous. On a beaucoup subi mais les joueurs ont l'habitude. Il y a eu aussi des moments comme ça la saison dernière, et on a su rester solides », a lancé l’ancien entraîneur de Bordeaux, au micro d’Amazon Prime. « On a fait comme d'habitude, on a travaillé en équipe. Le LOSC a une identité très particulière, on l'a encore montré ce soir », a d’ailleurs glissé Xeka, auteur de de la frappe de la victoire, en fin de première période. Une solidité qui doit forcément un peu au travail de Christophe Galtier, l’entraîneur champion de France avec ce Losc.

"C'est un peu son titre"

Un constat effectué par Jocelyn Gourvennec lui-même, dans un hommage emprunt de classe envers son prédécesseur. « Ce n'est pas facile de prendre la suite de Christophe. Je le pense et je le dis très simplement : je partage ce titre avec lui parce qu'il a fait un travail remarquable avec son staff. C'est un peu son titre. C'est bien de commencer sur une note positive. Il y a une force collective dans cette équipe, et du talent aussi. On a retrouvé ça ce soir », a reconnu le Breton, qui va désormais se lancer dans la défense du titre en Ligue 1, avec un premier rendez-vous dans une semaine, du côté de Metz…