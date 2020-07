Golden Boy : La liste des nommés réduite à 80 noms avec Camavinga, Kouassi, Saliba et Adli

Haaland favori



[EMBED url="https://video-streaming.orange.fr/sports-extreme/golden-boy-2020-qui-est-kaly-sene-la-nouvelle-pepite-senegalaise-CNT000001rBVYD.html"][/EMBED]Décerné depuis 2003 par le quotidien sportif italien « Tuttosport », le prix du Golden Boy désigne chaque année le meilleur jeune joueur évoluant en Europe de moins de 21 ans. Une récompense qui alimente régulièrement les conversations. Il consacre souvent, mais pas forcément, un futur joueur de haut niveau. Ces dernières années, trois Français ont été décorés : Paul Pogba en 2013, Anthony Martial en 2015 et Kylian Mbappé en 2017. L'an passé, le Portugais Joao Félix avait été élu devant l'Anglais Jadon Sancho et l'Allemand Kai Havertz.La liste du Golden Boy 2019 a été réduite de 100 à 80 noms. Jadon Sancho, le jeune milieu offensif du Borussia Dortmund, peut toujours espérer rafler la mise et faire mieux que l'an dernier. Tanguy Kouassi, passé cet été du Paris-SG au Bayern Munich, fait partie des Français nommés comme Benoit Badiashile (Monaco), William Saliba (Saint-Etienne), Yacine Adli (Bordeaux), Adil Aouchiche (PSG), Eduardo Camavinga (Rennes), Marley Aké (Marseille), Rayan Cherki (Lyon), Willem Geubbels (Monaco) et Amine Gouiri (Nice).A noter également les présences d'Erling Haaland (Borussia Dortmund), l'un des favoris, sinon le grand favori, Alphonso Davies (Bayern Munich), Rodrygo (Real Madrid), Mason Greenwood (Manchester United), Ansu Fati (FC Barcelone), Daniel Maldini (AC Milan), Phil Foden (Manchester City) , Callum Hudson-Odoi (Chelsea), Curtis Jones (Liverpool), Bukayo Saka (Arsenal), Sandro Tonali (Brescia), Ryan Sessegnon (Tottenham) ou Mitchel Bakker, le latéral gauche du Paris-SG.