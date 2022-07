Girondins de Bordeaux : La réunion avec le ministère des Sports reportée

"Nous ne nous immiscerons jamais dans les procédures en cours"



Nous nous présenterons cet après-midi devant le CNOSF @FranceOlympique pour une audience de conciliation. Nous sommes déterminés et confiants dans notre capacité à convaincre du fait de la solidité de notre dossier.

Explications et réponses à quelques contre-vérités ⤵️ pic.twitter.com/zWJAbLC1f8

— FC Girondins de Bordeaux (@girondins) July 21, 2022

Les Girondins de Bordeaux sont dans l'attente. Jeudi, les dirigeants ont dû plaider leur cause face aux conciliateurs du Comité national olympique et sportif français (CNOSF) pendant près de 3 heures. "C'était une conciliation. On a pu exposer ce qu'on avait à dire. Maintenant, on verra ce qui se passera ensuite", a affirmé le président Gérard Lopez à la sortie. Désormais suspendus à la décision à leur proposition dans l'espoir d'obtenir un avis favorable pour un maintien en Ligue 2,En effet, cette rencontre a été repoussée. "Nous ne voulons prendre aucun risque de les voir avant la décision de la conciliation.a expliqué à l'AFP l'entourage d'Amélie Oudéa-Castéra, la ministre des Sports et des Jeux Olympiques et Paralympiques., qui s'est confiée à RMC Sport. Dans le cas d'un avis favorable, le dossier sera renvoyé en urgence devant le Comité exécutif de la FFF. Dans le cas contraire, ne resterait que l'alternative de déposer un référé devant le Tribunal administratif.