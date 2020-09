Ghana : Première pour Alex Djiku (Strasbourg)

Né à Montpellier d'un père ghanéen et d'une mère française, Alexander Djiku va porter les couleurs des Black Stars. Le défenseur central de Strasbourg est la principale nouveauté de la liste du sélectionneur C.J.Akonnor en vue de l'amical face au Mali, le mois prochain. L'ancien Caennais, âgé de 26 ans, viendra pallier l'absence de Mohammed Salisu (Valladolid), jugé à court de forme. "[Alexander Djiku] apportera beaucoup de concurrence dans l'équipe, a déclaré le sélectionneur du Ghana. Je suis très excité par sa venue, parce qu'à un certain moment nous n'étions pas certains qu'il était intéressé."

List of invited players for next month’s friendly matches #BringBackTheLove#Durable pic.twitter.com/fp0PtJiTPH

— Ghana Football Association (@ghanafaofficial) September 25, 2020