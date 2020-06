Geoffrey Kondogbia dans le viseur de l'OGC Nice

L'OGC Nice se montre particulièrement actif sur le marché des transferts. Le club azuréen s'est renforcé ces derniers jours avec les arrivées de Robson Bambu, Flavius Daniliuc, Morgan Schneiderlin et Hassane Kamara. Mais le mercato niçois pourrait prendre une tournure encore plus importante dans le cas d'un renfort possible. Foot Mercato indique en effet que Nice aspire à recruter Geoffrey Kondogbia, le milieu de terrain de Valence, âgé de 27 ans.

Vers un prêt plutôt qu'un transfert ?

Sous contrat encore deux ans avec le club espagnol, le natif de Nemours a souvent été considéré comme un joueur prometteur, mais il a connu un passage compliqué à l'Inter Milan, avant d'afficher une bien meilleure image en Liga, sous le maillot de Valence. Kondogbia serait intéressé par un mouvement vers la Ligue 1, même si cela pourrait se dérouler sous la forme d'un prêt selon le média. Il est à noter que Kondogbia a déjà évolué en France par le passé, sous le maillot de l'AS Monaco (2013-2015). Avec Valence, il a remporté la Coupe du Roi en 2019, face au FC Barcelone.