Mercredi, par le biais d'un communiqué, la LFP a annoncé que les clubs de Ligue 1 et de Ligue 2 ont décidé de ne pas libérer leurs joueurs pour les matchs internationaux hors de l'Union Européenne, en raison de la septaine qui leur aurait été imposée lors du retour. Du côté du Stade Rennais, sont concernés Hamari Traoré (Mali), Nayef Aguerd (Maroc), Alfred Gomis (Sénégal) et le quatrième gardien Elias Damergy (Tunisie). Ce jeudi, le coach du club breton, Bruno Genesio, a exprimé son avis sur le thème.

"Difficile d'être tiraillé entre le club, la sélection, le pays..."

"Il y a une décision prise au-dessus des clubs et à partir de là, je sais que pour eux c'est certainement difficile et une déception, mais ça ne paraît pas possible de les laisser partir en acceptant sept jours d'isolement et que trois, quatre, cinq joueurs ou plus pour certains clubs ratent le match de Championnat après la trêve. C'est pour ça que j'avais émis l'idée de reporter la 31ème journée, ça aurait pu régler beaucoup de problèmes. Je me mets à leur place, c'est difficile d'être tiraillé entre le club, la sélection, le pays...", a expliqué le technicien âgé de 54 ans.