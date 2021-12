Galtier très pessimiste sur le variant Omicron

Certains équipes et certains championnats ont été pris des décisions drastiques depuis l'apparition du variant Omicron, dernière version en date du Covid-19. En Bundesliga par exemple, des clubs n'ont pas attendu pour décider de ne plus accueillir de public. Ce fut ainsi le cas dimanche lors de Leipzig-Leverkusen. Si la Ligue 1 n'a pas encore bougé à ce sujet, Christophe Galtier pense que cela ne devrait plus tarder.

Présent ce vendredi en conférence de presse, à de jours de la réception de Strasbourg (17h, 17e journée), l'entraîneur de l'OGC Nice s'est montré peu optimiste en ce qui concerne les supporters en tribunes : "On essaye de maintenir le maximum de précautions et on insiste pour que tout le monde (au sein du club) essaye de respecter les gestes barrières pour éviter les contaminations. Mais, ce qu'il va se passer après les fêtes de Noël, je regarde énormément ce qu'il se passe à l'étranger au niveau du football... On peut s'attendre à ce que les stades se vident. Ce sera comme ça."