Galtier regrette l’expulsion «sévère» d’Hakimi

C’est la petite fausse note dans la soirée parisienne. Ce samedi, le PSG s’est largement imposé (5-0) face à Ajaccio à l’occasion de la 35ème journée de Ligue 1. En fin de rencontre, Achraf Hakimi a été expulsé suite à une altercation avec des joueurs corses. Un deuxième carton rouge consécutif pour l’international marocain, déjà exclu face à Lorient il y a quinze jours. Après la rencontre, Christophe Galtier a regretté le manque de maîtrise de son joueur tout en trouvant la sanction «sévère».

«Il ne doit pas y avoir de réaction»

« Contre Lorient, c’était un geste engagé, mais dans le jeu. Là, c’est une réaction suite à une petite échauffourée. Ayant revu les images, je trouve que les cartons rouges sont sévères mais il doit y avoir plus de maîtrise dans un match où le score est acquis, où tout le monde prend du plaisir. Il ne doit pas y avoir de réaction, on ne doit pas donner la possibilité à l’arbitre de sanctionner de manière forte. En ayant revu les images, on aurait pu avoir un peu plus de discernement et calmer tout le monde avec un carton jaune »