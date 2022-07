Galtier : "On a concédé deux buts de trop"

Qu'avez-vous pensé du match contre Gamba Osaka ?

"C'était un très bon match, très dynamique pendant une heure, une heure dix de jeu, avec des équipes qui ont tout le temps cherché à attaquer. Ce qui a dû faire plaisir au public qui a vu des buts. Il y a eu deux périodes différentes pour nous, une très bonne, la première. En deuxième période, au bout de dix minutes, on a perdu en intensité et ça a rendu la dernière demi-heure du match très moyenne. Je pense que ça vient de la fatigue. On s'est beaucoup entraîné, on a beaucoup joué avec peu de délai de récupération. Mais dans l'ensemble, je suis satisfait à la fois de ce match et plus généralement des trois matches que l'on a fait ici au Japon."

Vous avez insisté durant cette tournée sur la notion d'équilibre. Pensez-vous avoir résolu ce problème ?

"On a travaillé après chaque match sur cette problématique mais il y a encore beaucoup de travail parce qu'on a concédé deux buts qui sont deux buts de trop. Je souhaite que même quand nous avons une avance conséquente, que l'on soit plus difficile à battre quand on doit défendre en équipe. On doit être plus structuré et moins désordonné. C'est un axe de travail très important, pour ne donner aucune chance à l'adversaire et montrer un visage beaucoup plus dur sur les prochains matches."

Est-ce que Paris est prêt pour le Trophée des champions, dimanche ?

"Même si la préparation a été très courte et le déplacement très long, le fait de jouer ces matches au Japon dans des stades pleins face à des adversaires prêts physiquement nous a imposé d'élever notre niveau physique. Il nous reste encore une semaine, nous allons encore travailler avec du rythme et de l'intensité pour corriger ce qui n'allait pas sur les trois matches et insister sur la complémentarité des uns et des autres. Même si on ne veut jamais encaisser de buts ou concéder trop d'occasions, l'ADN de mes joueurs c'est de jouer, de prendre des risques, d'attaquer et de marquer le plus de buts possible et il ne faut surtout pas chercher à changer cela."

Pouvez-vous faire un point sur le mercato et les pistes Nordi Mukiele ou Renato Sanches ?

"Le club travaille pour encore améliorer et rendre plus fort cet effectif. Je ne sais pas quand ces joueurs-là vont arriver, Nordi Mukiele, Renato Sanches ou tout autre joueur. On va bien récupérer, on a douze heures d'avion, on va dormir et peut-être que demain matin, en atterrissant, on aura un, deux, trois, quatre ou cinq joueurs de plus (rires). Plus sérieusement, le club travaille et on est informé de tout ce qui se passe et on va voir ce qui va se dérouler cette semaine."

