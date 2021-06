Galtier est très enthousiaste pour le futur à Nice

Champion de France à la tête de Lille cette saison, le natif de Marseille s'est engagé pour trois ans en faveur de Nice. "Je suis absolument ravi qu'on ait été capable de nommer Christophe Galtier comme coach. C'est un gagnant, qui vient de remporter la Ligue 1 avec Lille. Christophe est reconnu comme un entraîneur qui développe les talents et c'est la clé de notre projet footballistique. Cette nomination est considérée comme une étape importante dans notre projet et notre désir de jouer régulièrement en Coupe d'Europe et d'avoir du succès", explique Jim Ratcliff, le président d'Ineos, dans le communiqué publié par Ineos.



Galtier, lui, sera présent dès mardi à l'entraînement afin de diriger ses nouveaux joueurs. Jusqu'alors, il était lié à Lille jusqu'en 2022 mais pense désormais à l'avenir. Très ambitieux, Galtier a expliqué sa joie après cette signature. "Je suis très enthousiaste à l'idée d'entraîner le Gym et de rejoindre le projet de football INEOS. J'ai rencontré Jim et il est très clair qu'il veut être compétitif, rien de moins, et c'est ce que je pense aussi." Dans les négociations avec Lille au niveau contractuel, Nice aurait payé près de 5 millions d'euros afin de se renforcer avec Galtier, comme le relate L'Equipe.