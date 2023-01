C'est peut-être le meilleur coup qu'a réalisé le RCL depuis sa remontée en Ligue 1 il y a deux ans et demi. Si Lens a souvent réussi ses mercatos (Fofana, Clauss, Samba, Badé, Danso ou Medina), le club nordiste a eu le nez creux en prolongeant l'été de la montée Franck Haise, qui avait pris l'équipe à l'occasion de deux matches de Ligue 2 seulement en février 2020. Le tacticien, qui a notamment installé un 3-5-2 qui a propulsé les Sang et Or deux fois 7emes, va vivre son 100e match contre le PSG ce dimanche soir.

Haise, une 100e symbolique d'un bilan solide

Un chiffre symbolique, qui s'inscrit dans la lignée d'un bilan plus que solide depuis son arrivée. Ainsi, l'entraîneur artésien, désormais manager général en plus de ses fonctions, a remporté 48 rencontres sur les 99 disputées. Un total qui se complète de 27 nuls et 24 défaites, pour une moyenne de points qui se monte à 1,73 unité(s) par match.

Cette presque centaine de rencontres se découpe comme suit, avec 92 matchs de Ligue 1, 5 de Coupe de France, et 2 de Ligue 2, donc. En championnat, Lens, sous la houlette de son guide, est invaincu à domicile cette année (8 victoires sur 8), seule équipe à réaliser pareil exploit. Le RCL effectue d'ailleurs le meilleur début de saison de son histoire, et compte également le meilleur total de points pour un dauphin à ce stade depuis Bordeaux, en 1998-1999 ! L'effet Franck Haise, certainement.