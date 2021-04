France : Vieira déterminé à aller au "très haut niveau" comme entraîneur

Licencié par l'OGC Nice en décembre dernier, Patrick Vieira tente de prendre du recul maintenant qu'il n'est plus sous la lumière des projecteurs. Le champion du monde 1998 a exprimé son opinion sur la fin de son aventure au sein du club azuréen. Recruté en juin 2018, il ne sera resté que deux ans et demi en Ligue 1. Refusant de voir son étape comme un échec, il s'est montré persuadé de sa capacité à repartir de l'avant, ce vendredi dans un entretien accordé à L'Equipe. "À partir du moment où on se fait virer, on le perçoit comme un échec, mais je suis au début de ma carrière d'entraîneur. Et mon objectif, c'est d'aller très haut. Je vais me donner les moyens de réussir. Et le regard des gens sur cet échec fait partie de ma construction en tant qu'entraîneur. Il y a eu des échecs dans ma carrière de joueur, j'ai toujours su rebondir", a expliqué le natif de Dakar.

"Je suis fait pour ça"

Surpris par son licenciement, officialisé le 4 décembre suite à une défaite face au Bayer Leverkusen synonyme d’élimination dès la phase de groupes de la Ligue Europa (2-3), l'ancien milieu de terrain est convaincu de ce qu'il souhaite pour le futur. Désireux de "retourner rapidement" sur un banc, il a ainsi assuré : "Cette envie d'être à l'entraînement, cette adrénaline sur le banc, je sais et je suis convaincu que je suis fait pour ça. Mon ambition est de faire une très belle carrière en tant qu'entraîneur. Je suis déterminé, j'en ai envie. (...) Je vais aller chercher ce que je veux. J'ai envie d'aller au très haut niveau. Quand j'échange avec Arsène (Wenger) et qu'il me dit qu'il m'a observé et que je peux réussir. Ce sont des choses qui me confortent dans l'idée que je suis fait pour ça."