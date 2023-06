Football : Mbappé loin derrière Haaland au niveau du classement des joueurs les plus chers

Kylian Mbappé n'est désormais plus le joueur le plus cher de la planète et il en est même loin aujourd'hui. L'attaquant du Paris Saint-Germain et de l'équipe de France, élu pour la quatrième saison de suite meilleur joueur de Ligue 1, ne se trouve qu'à la dixième place des joueurs les plus chers de la planète d'après les dernières données de l'Observatoire du football CIES. Il est aujourd'hui estimé à 163,2 millions d'euros mais cela s'explique par le fait que le capitaine des Bleus n'a plus qu'un an de contrat. Point très important dans ce classement étant donné que Mbappé se trouve loin derrière Erling Haaland, l'attaquant de Manchester City qui domine ce classement. Le Norvégien de 22 ans est estimé à 245,1 millions d'euros mais il est sous contrat jusqu'en 2027 avec City.

Mbappé loin derrière Haaland

Le joueur du Paris Saint-Germain reste cependant le premier Français dans ce classement devant Eduardo Camavinga (Real Madrid, 118,4 millions) et Aurélien Tchouaméni (Real Madrid, 90,5). Un classement dominé par Haaland, qui devance de son côté Vinicius Jr (Real Madrid, 196,3 millions d’euros) et Bukayo Saka (Arsenal, 195,8 millions d’euros) sur le podium. Sauf que le CIES s'est amusé à faire une simulation en calculant la valeur des joueurs sur les bases d’un contrat de trois ans. Et à ce moment là, Mbappé repasse à la deuxième place en étant estimé à 261,8 millions d’euros, derrière l’ailier brésilien du Real Madrid Vinicius (314,9 millions d’euros). Il est donc devant Haaland (245,1), Jude Bellingham (190,2, Dortmund) et Rodrigo (184,5, Real). Ce qui montre bien que la valeur de l'attaquant français reste très élevée.